5 dakika içerisinde 200 kilo çöp Bugün temizleyip yarın nefes alacaklar
Karaman’da, "Bugün temizle, yarın nefes al" sloganıyla doğanı temizle etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 300 dönüm araziden 5 dakika içerisinde 200 kilo poşet ve şişe toplandı.
Üniversite Mahallesi Yeni Karaman Stadyumu çevresinde Karaman Kültür Sanat ve Turizm Topluluğu koordinasyonunda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, boş araziye atlan çöpler toplandı.
Karaman Kültür Sanat ve Turizm Topluluğu Başkanı Nevdet Ortauğurlu, çevre temizliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
"Topluluk olarak farklı STK’ların katılımıyla Yeni Karaman Stadyumu çevresindeki yaklaşık 300 dönümlük alanı temizlemeye geldik. İnsanların attığı poşet ve şişeler nedeniyle ciddi bir çevre kirliliği oluşmuş durumdaydı.
Tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Çevremizi temiz tutalım. 5 dakika gibi kısa bir sürede yaklaşık 200 kilo çöp topladık.
Çalışmanın sonunda bu miktarın 500 kiloya kadar ulaşmasını bekliyoruz" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23