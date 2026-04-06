“Cehennemi yaşayacaksınız” demişti: 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'a Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere açması için verdiği 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.

"Hürmüz için yeni düzen" resti!

Trump, daha önceki açıklamalarında boğazın açılmaması durumunda İran'daki elektrik santralleri ve köprüleri hedef alacağını belirterek, "Cehennemde yaşayacaksınız" tehdidinde bulunmuştu. Washington'un bu süre uzatımı hamlesi, bölgedeki askeri uzmanlar tarafından bir "zaman kazanma" stratejisi olarak yorumlanıyor.

"Büyük senaryo çöktü, bekleyin"

Tahran yönetimi, Trump'ın tehditlerine karşı geri adım atmayacağını bir kez daha ilan etti. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için "eski düzene" asla dönmeyeceği vurgulandı. "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının operasyonel hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken, bu yeni düzenin şunları içermesi bekleniyor:

Geçiş ücreti: Boğazdan geçişlerde İran'ın milli para birimi Riyal üzerinden ücret alınması.

ABD ve İsrail gemilerine Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılması.

İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelerin gemilerine geçiş engeli.

Sahada sıcak saatler: Tanker savaşı kapıda mı?

İran'ın "Büyük senaryo çöktü" çıkışı, ABD ve İsrail'in bölgedeki hesaplarının bozulduğunu iddia ediyor. Enerji altyapısına saldırılması halinde Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatma tehdidinde bulunan Tahran, küresel enerji piyasalarını sarsacak bir "kilitleme" stratejisi izliyor. 8 Nisan sabahına kadar sürecek olan bu gergin bekleyiş, bölgedeki savaşın seyrini tamamen değiştirebilir.