Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
"Cehennemi yaşayacaksınız" demişti: 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı

Ortadoğu'da tansiyonun bir an bile düşmediği ABD/İsrail-İran savaşı, 38. gününde kritik bir eşiğe geldi. Karşılıklı misillemelerin sürdüğü sahada, Tahran yönetimi stratejik bir hamleyle Hürmüz Boğazı'nın kapılarını emperyalist güçlere kapatma sinyali verdi. Trump'ın tehditkar "süre uzatma" açıklamasına İran ordusundan tokat gibi bir cevap geldi: "Hürmüz artık eskisi gibi olmayacak!"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'a Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere açması için verdiği 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.

"Hürmüz için yeni düzen" resti!

 Trump, daha önceki açıklamalarında boğazın açılmaması durumunda İran'daki elektrik santralleri ve köprüleri hedef alacağını belirterek, "Cehennemde yaşayacaksınız" tehdidinde bulunmuştu. Washington'un bu süre uzatımı hamlesi, bölgedeki askeri uzmanlar tarafından bir "zaman kazanma" stratejisi olarak yorumlanıyor.

"Büyük senaryo çöktü, bekleyin"

Tahran yönetimi, Trump'ın tehditlerine karşı geri adım atmayacağını bir kez daha ilan etti. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için "eski düzene" asla dönmeyeceği vurgulandı. "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının operasyonel hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken, bu yeni düzenin şunları içermesi bekleniyor:

  • Geçiş ücreti: Boğazdan geçişlerde İran'ın milli para birimi Riyal üzerinden ücret alınması.
  • Tam yasak: ABD ve İsrail gemilerine Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılması.
  • Yaptırımcı ülkelere ambargo: İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelerin gemilerine geçiş engeli.

Sahada sıcak saatler: Tanker savaşı kapıda mı?

İran'ın "Büyük senaryo çöktü" çıkışı, ABD ve İsrail'in bölgedeki hesaplarının bozulduğunu iddia ediyor. Enerji altyapısına saldırılması halinde Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatma tehdidinde bulunan Tahran, küresel enerji piyasalarını sarsacak bir "kilitleme" stratejisi izliyor. 8 Nisan sabahına kadar sürecek olan bu gergin bekleyiş, bölgedeki savaşın seyrini tamamen değiştirebilir.

İran'dan Kuveyt ve İsrail'e kamikaze saldırısı! ABD üsleri ve nükleer tesislerin dibi vuruldu!
İran'dan ABD'ye zehir zemberek "soykırım" suçlaması! "Altyapımıza dokunursanız savaş suçu işlersiniz!"
İsfahan'da ABD'ye ağır darbe: Dev nakliye uçakları un ufak oldu!
Şuayip

Kılavuzu İsrail olanın burnu pislikten çikmaz

Deli İbo

Ulan Sarı Gavur durup dururken peşine Yusuf'u taktın, döndün dansöze. Senin dümenden kükremeni İran hiç hesaba almadı, bu kükremene AB ülkeleri bile tınmayınca bu b.k çukurundan nasıl kurtulacağının derdine düştün, sen daha çooookk tehtit edip edip, tarih verip, sonrada ertelersin.
