Hurman Çayına alabalık yavrusu bırakıldı Sivas’ın Gürün ilçesinde Hurman Çayına 5 bin adet kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde Hurman Çayına 5 bin adet kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Sivas Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gürün ilçesi Akdere köyünde, kırmızı benekli alabalık yavrusunun doğaya salım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Hurman Çayına 5 bin adet kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı. Yapılan etkinliğe Gürün Kaymakamı, Sivas Milli Parklar Şube Müdürü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Avcılar ve Atıcılar dernek üyeleri, Milli Parklar personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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