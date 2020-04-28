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Hurma kaç kalori?

Hurma kaç kalori? Ramazan ayında sıklıkla tüketilen hurmanın kalorisini bilmek ve fazla tüketiminden kaçınmak gerekir. Peki ama bir hurma kaç kaloridir? 1 tane yaş hurma ya da bir tane orta boy yaş hurma kaç kalori olur? İşte hurmanın besin değeri ve hurmanın kalorisi...

2020-04-28 16:08:00 -
Hurma kaç kalori?

Hurma düzenli tüketildiğinde birçok sağlık sorununu ortadan kaldırabilecek bir besin. Fakat içerisindeki şeker dolayısıyla fazla tüketilmemesi gerekir. 

100 gram hurma için;

Kalori (kcal) - 281

Yağ - 0,4 gr

Kolesterol - 0 mg

Sodyum - 2 mg

Potasyum - 656 mg

Karbonhidrat - 75 gr

Protein - 2,5 gr

Şeker - 63 gr

Diyet lifi - 8 gr

Kalsiyum - 39 mg

C vitamini - 0,4 mg

B6 vitamini - 0,2 mg

Demir - 1 mg

Magnezyum - 43 mg

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