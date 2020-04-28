Hurma kaç kalori?
Hurma kaç kalori? Ramazan ayında sıklıkla tüketilen hurmanın kalorisini bilmek ve fazla tüketiminden kaçınmak gerekir. Peki ama bir hurma kaç kaloridir? 1 tane yaş hurma ya da bir tane orta boy yaş hurma kaç kalori olur? İşte hurmanın besin değeri ve hurmanın kalorisi...
Hurma düzenli tüketildiğinde birçok sağlık sorununu ortadan kaldırabilecek bir besin. Fakat içerisindeki şeker dolayısıyla fazla tüketilmemesi gerekir.
100 gram hurma için;
Kalori (kcal) - 281
Yağ - 0,4 gr
Kolesterol - 0 mg
Sodyum - 2 mg
Potasyum - 656 mg
Karbonhidrat - 75 gr
Protein - 2,5 gr
Şeker - 63 gr
Diyet lifi - 8 gr
Kalsiyum - 39 mg
C vitamini - 0,4 mg
B6 vitamini - 0,2 mg
Demir - 1 mg
Magnezyum - 43 mg