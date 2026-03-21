'Gizli Silah' iddiaları ortaya atılmıştı... İngiltere doğruladı!

İngiliz Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullandığı İngiliz üssü Diego Garcia'nın İran tarafından hedef alındığını doğruladı. Yetkililer füzelerin hedefleri vuramadığını ileri sürdü.

BBC'ye konuşan İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD'nin Wall Street Journal gazetesinde yer alan iddiaları doğrulayarak İran'ın Hint Okyanusu'ndaki İngiliz üssü Diego Garcia'yı iki balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Yetkililer, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik dün gerçekleştirdiği saldırılarda İngiltere'nin Washington yönetimine üslerini kullanma izni verdiğini belirtti. Ayrıca yetkililer, Diego Garcia Üssü'ne atılan füzelerin, söz konusu izin kararından önce ateşlendiğini dile getirdi.

İran'ın ateşlediği füzelerden birinin uçuş esnasında başarısız olduğu, diğerinin ise ABD'ye ait savaş gemisinden ateşlenen füzeyle engellendiği bilgisi de haberde yer aldı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı yetkilileri ABD'nin Diego Garcia'dan İran'ı hedef alan bir saldırı yaptığına ilişkin bilgi paylaşmazken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üslerinden İran'a yönelik bombardımana ise izin verilmeyeceğini ifade etti.

Geçmişte İngiliz kuvvet komutanlıklarının ortak operasyonlarını koordine eden Müşterek Kuvvetler Komutanlığını yürüten Richard Barrons ise füzelerin İran'dan ateşlenip ateşlenmediği konusunda inceleme yapılması gerektiğini söyledi.

Barrons, İran'ın elinde en uzun 2 bin kilometre menzilli füze bulunduğunu belirtirken, İran'ın Diego Garcia'ya en yakın noktasının 3 bin 800 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti.