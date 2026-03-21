Gündem Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Başkan Erdoğan‘dan Nevruz mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajla 21 Mart Nevruz Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen 21 Mart Nevruz Anma Günü Programı'na video mesaj gönderdi.

Mesajında, geçen yıl İstanbul'da ilk defa himayelerinde yapılan Nevruz Anma Günü etkinliğinin bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "gönül ve kültür coğrafyası"nın dört bir yanındakilerin Nevruz Günü'nü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, baharın müjdecisi, tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan nevruzun Türkiye'ye, kadim coğrafyaya ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini niyaz ederek, nevruzun Türkiye'nin yanı sıra komşularıyla yeni başlangıçların sembolü hâline geldiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

 

Erdoğan, şunları kaydetti:

"81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir ucunda aynı duygularla Nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz. Bu duygudaşlığı daha güçlü kılacak bir adım olarak Nevruz'u hepimiz için ortak bir gün hâline getirdik. 2026 senesinde mevcut ivmeyi hızlandıracak Aile Meclisimizin 13. Zirvesi'ne inşallah Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de nevruzlarını kutluyor, bu anlamlı günün, bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Nevruz'un getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum."

 

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajla 21 Mart Nevruz Bayramı’nı tebrik etti.

İletişim Başkanı Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Nevruz, baharın gelişiyle birlikte hem doğanın hem de gönüllerin yeniden canlandığı bir başlangıçtır.

Bugün, Orta Asya’dan Balkanlar’a uzanan gönül ve kültür coğrafyamızda birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik duygularını derinleştiren anlamlı bir buluşma noktasıdır.

21 Mart Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyor; Nevruz’un tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.”

