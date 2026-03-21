A Milli takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek Ne Olur
2026 Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Türkiye, 26 Mart'ta Romanya'yı ağırlıyor.
Ay-Yıldızlılar, Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde sahasında Romanya ile "ölüm kalım" maçına çıkacak. Kazananın final biletini alacağı bu dev randevu öncesi, tüm Türkiye nefesini tuttu.
Türkiye - Romanya Milli Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmak isteyen Millilerimiz, taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.
Maç 26 Mart Perşembe Günü Saat 20.00'de Tüpraş Stadyumunda Oynanacak.
Millilerimiz, Romanya engelini aştığı takdirde 2026 rotasındaki son engelini bekleyecek:
Romanya’yı elersek, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda final oynayacağız. Finali kazanan taraf doğrudan Dünya Kupası'na gidecek.
Olası Mağlubiyet: Elenmemiz durumunda ise kurallar gereği diğer eşleşmenin mağlubuyla deplasmanda özel maç yapılacak.