Trump ateşkesi reddetti: Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapılmaz Fitch'ten "Hürmüz" alarmı: Petrol fiyatları 170 dolara fırlayabilir! Almanya Irak’tan tamamen çekildi: Bağdat’ta NATO tahliyesi tamam! Yeni bir tasmalı rezalet daha! Aşağılık zihniyet bu kez sahilde zuhur etti: Batı’nın kokuşmuş yozlaşması sokaklarımızda Küresel haydut Trump’tan işgal sevkiyatı! Siyonist ortağı için Orta Doğu’ya binlerce katil asker gönderiyor Özgür Özel'in yalan balonu patladı: Muhittin Böcek fotoğrafla yalanladı! Karanlık pazarlıklar deşifre oldu CHP'li İBB'den vatandaşın cenazesine skandal muamele! Utandıran görüntüler Siyonist kışlalarına roket darbesi: Hizbullah, işgalci İsrail’in askeri tesislerini imha etti Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi: Sağlıkta Türkiye Yüzyılı mührü! Şehir hastanesi 2027’de kapılarını açıyor Netanyahu destekçisiydi! Aktör Chuck Norris öldü
Dünya Türkiye'den dev operasyon
Türkiye'den dev operasyon

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, aralarında Ankara, İstanbul, Konya, Antalya, Kayseri ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

 

İki hafta süren operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Güvenlik Bakanlığı binası vuruldu İran’dan intikam operasyonu
Yalova’da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama, 7 sınır dışı
Tahran’da geniş çaplı operasyon: İran’da İsrail bağlantısı iddiasıyla 97 gözaltı
Hakk

Adana incirlik,Konya ve Malatya kürecik üstlerinde ABD asker kıyafetli daeşli dolmuş taşmış, Allah münafıklık yapanları birbiri ile cezasını versin
