Yeni metro hattında geri sayım başladı: İstanbul’da ulaşım süreleri yarıya düşüyor!

İstanbul ulaşımını kökten değiştirecek dev metro projesinde sona yaklaşıldı. Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı için yürütülen çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Proje kapsamında tünel kazıları bitirilirken, istasyonlarda son dokunuşlar ve elektromekanik sistemlerin kurulumu devam ediyor. Test ve devreye alma süreçlerinin ardından hattın hizmete açılması planlanıyor.

Dakikalarla Yarışan Ulaşım: Süreler Dramatik Şekilde Kısalıyor

Yeni metro hattı hizmete girdiğinde İstanbul’da ulaşım süreleri çarpıcı şekilde düşecek:

Halkalı – İstanbul Havalimanı: 30 dakika

Halkalı – Gayrettepe: 57 dakika

Halkalı – Kağıthane: 54 dakika

Halkalı – Göktürk: 43 dakika

Saatte 120 kilometre hıza ulaşacak hat, İstanbul’un en hızlı metro sistemlerinden biri olacak.

69 Kilometrelik Dev Ring Hattı

Abdulkadir Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro projelerinden birinin hayata geçeceğini açıkladı.

Toplam 69 kilometre uzunluğundaki hat, tamamen yer altından ilerleyen dev bir ulaşım ağı oluşturacak.

Sadece Metro Değil, Şehrin Yeni Omurgası

Uzmanlara göre bu proje yalnızca bir ulaşım hattı değil, İstanbul’un yeni ulaşım omurgası olacak.

Hattın devreye girmesiyle birlikte:

Trafik yoğunluğu azalacak

Havalimanına erişim hızlanacak

Şehir içi entegrasyon güçlenecek

Ekonomik hareketlilik artacak

2026 İçin Geri Sayım Başladı

Test ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından hattın 2026 yılı içinde tam kapasiteyle hizmete alınması hedefleniyor.

Bu proje, İstanbul’un ulaşım altyapısında uzun yıllar referans gösterilecek bir model olarak görülüyor.