Yeni metro hattında geri sayım başladı: İstanbul’da ulaşım süreleri yarıya düşüyor!
İstanbul’un en hızlı metro projelerinden biri tamamlanmak üzere. Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı devreye girdiğinde havalimanına ulaşım 30 dakikaya inecek, şehir içi trafik ciddi ölçüde rahatlayacak.
İstanbul ulaşımını kökten değiştirecek dev metro projesinde sona yaklaşıldı. Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı için yürütülen çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
Proje kapsamında tünel kazıları bitirilirken, istasyonlarda son dokunuşlar ve elektromekanik sistemlerin kurulumu devam ediyor. Test ve devreye alma süreçlerinin ardından hattın hizmete açılması planlanıyor.
Dakikalarla Yarışan Ulaşım: Süreler Dramatik Şekilde Kısalıyor
Yeni metro hattı hizmete girdiğinde İstanbul’da ulaşım süreleri çarpıcı şekilde düşecek:
Halkalı – İstanbul Havalimanı: 30 dakika
Halkalı – Gayrettepe: 57 dakika
Halkalı – Kağıthane: 54 dakika
Halkalı – Göktürk: 43 dakika
Saatte 120 kilometre hıza ulaşacak hat, İstanbul’un en hızlı metro sistemlerinden biri olacak.
69 Kilometrelik Dev Ring Hattı
Abdulkadir Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro projelerinden birinin hayata geçeceğini açıkladı.
Toplam 69 kilometre uzunluğundaki hat, tamamen yer altından ilerleyen dev bir ulaşım ağı oluşturacak.
Sadece Metro Değil, Şehrin Yeni Omurgası
Uzmanlara göre bu proje yalnızca bir ulaşım hattı değil, İstanbul’un yeni ulaşım omurgası olacak.
Hattın devreye girmesiyle birlikte:
Trafik yoğunluğu azalacak
Havalimanına erişim hızlanacak
Şehir içi entegrasyon güçlenecek
Ekonomik hareketlilik artacak
2026 İçin Geri Sayım Başladı
Test ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından hattın 2026 yılı içinde tam kapasiteyle hizmete alınması hedefleniyor.
Bu proje, İstanbul’un ulaşım altyapısında uzun yıllar referans gösterilecek bir model olarak görülüyor.