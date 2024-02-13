HÜRJET’te o haber, kritik gelişme: efsane savaş uçağından büyük başarı! Bu daha yeni fragman

Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, Ekim ayında 27’nci kez gökyüzüne taşındı. 11 Ekim 2023 tarihi itibarıyla toplamda 18 saat havada kalan uçağın 27’nci kez havalandığı bu uçuşta, hava veri sisteminin kalibrasyonu ve model doğrulamaları yapıldı.

Yüksek hızlı testlerin icrası için uçağın iniş takımları toplanarak motor gücü Max A/B seviyesine çıkarıldı.

Motor gücünün Max A/B’e ulaşmasıyla beraber hava aracında kullanılan itki sistemi de yüzde 50 daha fazla itki kuvveti üreterek uçağın, ses hızının 0.6 katına çıkmasını sağladı.

Ses hızı üzeri hızlara çıkacak olan HÜRJET’in ilgili hız zarfı açılmaya devam ediyor. İlerleyen süreçte diğer HÜRJET prototipleriyle de ses hızı üstü testler gerçekleştirilecek.

İki pilotun beraber uçacağı şekilde çift kokpitli ve kol uçuşlarıyla birlikte pas geçme testleri de gerçekleştirilen, temel eğitim uçağı olarak tasarlanan HÜRJET’in öğrenci ve öğretmen pilot konfigürasyonunun kullanımına yönelik operasyonel değerlendirmeleri bu testlerle birlikte tamamlanmış oldu.

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Uçuş eğitimleri esnasında karşı karşıya kalınabilecek acil durumlarda yapılacakların değerlendirilmesi amacıyla sürekli olarak gerçekleştirilen pas geçme operasyonu da başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Sonraki süreçte HÜRJET’in uçak sistemlerinin geliştirme ve doğrulama testleri yapılarak mevcut limitasyonları açılacak. İlgili limitasyonların açılmasıyla beraber de zarf genişletme testleri icra edilecek. Bu sayede daha yüksek sürat ve irtifalara çıkılarak HÜRJET’e gökyüzünde daha agresif manevralar yaptırılacak.

2 Eylül 2023 tarihinde Türk Yıldızları’nın altı uçağıyla birlikte kol uçuşu gerçekleştiren HÜRJET, yapılan testlerde kanıtladığı te mel eğitim uçağı kabiliyetlerinin yanı sıra bu gösteriyle akrobasi uçuşlarındaki başarısını da ispatlamıştı.

Tasarım fazı sona erdi

HÜRJET projesi kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ve Şirketimizin katılımıyla gerçekleştirilen iki ayrı oturumla Kritik Tasarım Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

3-4 Ekim 2023 tarihinde yapılan toplantının ilk oturumunda, uçağın çeşitli sistemlerine dair sunumlar yapılırken, katılımcılar görüşlerini paylaştı.

20-21 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 2’nci oturumda toplantılarla projenin güncel durumu değerlendirildi.

Yapılan sunumların ardından, görüşlerin alınmasıyla tasarım fazı faaliyetleri tamamlanmış oldu.( savunmasanayist)