HÜRJET ve KIZILELMA’nın donanma versiyonu geliyor! Tarih verildi

Bir televizyon programına konuk olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'ya sabit kanatlı platformların konuşlandırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Demir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geminin kendisinde tabi bazı unsurların olması lazım, yakalama sistemi fırlatma sistemi gibi bazı tedbirlerin olması lazım. TB3 belki biraz daha basit bir sistem. Ama söz konusu KIZILELMA ve HÜRJET olduğunda uçaklarda da gemide de bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor. Gemide yapılacak değişiklikler az çok belli. Tabi bu arada gemi görev yaparken yerde test ortamının oluşturulması, orada testlerin yapılması gündeme gelebilir çünkü gemiyi görevden almak istemeyiz.

Her şey olgunlaştıktan sonra gemiye rahat iniş kalkış yapabilecek konumda diye karar verdikten sonra onları yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum. HÜJRET’te de şu an belirli değişikliklerin yapılması gerekiyor. Yine HÜRJET ve KIZILELMA’nın yakalama-fırlatma sistemleriyle ilgili belirli tasarımlar olması lazım, onların da ne olacağı aşağı yukarı belli."

Bayraktar TB3 SİHA’nın TCG ANADOLU’ya iniş-kalkış simülasyonlarında sorun yaşamadığını belirten Demir, KIZILELMA ile HÜRJET’in donanma versiyonları için çalışmaların 2024 yılında başlayacağını açıkladı.

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Demir sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Simüle edilmiş bir ortamda bunlar (TCG ANADOLU’ya iniş ve kalkış) defalarca yapıldı. TB3 indi kalktı ANADOLU’ya simülasyonda orada çok sorun olmadı. KIZILELMA için benzer simülasyonlar gündeme gelecek. Pistin modellenmiş haline iniş kalkış yapılması yakındır diye düşünüyorum. KIZILELMA ve HÜRJET için 2024’te belirli modifikasyonlara başlanır."

İsmail Demir’in KIZILELMA ve HÜRJET için bahsettiği değişikler arasında daha fazla kanat alanı, güçlendirilmiş iniş takımları, deniz şartlarına dayanıklı malzemeler gibi yapısal değişikliklere ek olarak yakalama kancasının öne çıkacağı değerlendirilebilir.

Donanma savaş uçakları kısa mesafede iniş yapmak için çok keskin açılarla piste yaklaşmaktadır ve basit bir tabirle “kontrollü yere çakılma” gerçekleştirmektedir. Bu sebeple F/A-18 ve F-35C gibi uçakların iniş takımları F-16 ve F-35A gibi hava kuvvetleri uçaklarına kıyasla daha ağır ve dayanıklıdır. Bu iniş tipine ek olarak hızlı yavaşlama için yakalama halatları uçağın hızlı bir şekilde durmasını sağlamaktadır. Kısa ve yakalama halatı yardımlı iniş uçağa hem iniş takımı hem de yapısal olarak önemli miktarda stres bindirmektedir.

Bayraktar TB3, Bayraktar TB2 gibi oldukça düşük bir tutunma hızına sahip olması ve hafif olması sayesinde gemide en az modifikasyonu gerektiren tasarım olurken birkaç kat daha ağır KIZILELMA ve HÜRJET, kalkışı eğimli rampa ve/veya fırlatma sistemi yardımıyla gerçekleştirse bile iniş için yakalma halatları ve sert inişe ihtiyaç duymaktadır.

TCG ANADOLU’nun pistine benzeyen bir kara konuşlu test pisti test takvimlerini kısaltabilecek ve TCG ANADOLU’nun operasyonelliğini etkilemeyecek önemli bir katkı olabilir. Benzer bir düzenek Hindistan’ın uçak gemisi konuşlu savaş uçağı tedariki için ihaledeki uçakların STOBAR kabiliyetlerinin testlerinde kullanılmıştı.

DefenceTürk