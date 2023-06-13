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Yerel Hurdaya dönen araçtan sıyrıklarla kurtuldular!
Yerel

Hurdaya dönen araçtan sıyrıklarla kurtuldular!

Yeniakit Publisher
2023-06-13 17:24:00 -
Hurdaya dönen araçtan sıyrıklarla kurtuldular!

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil defalarca takla atıp şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle araç hurdaya dönerken sürücü ve beraberindeki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Batman-Kozluk karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 AYH 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle otomobil hurdaya döndü.(İLKHA)

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