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Yerel Hurdalık deposunda korkunç olay
Yerel

Hurdalık deposunda korkunç olay

Bursa'da hurdalık deposu sahibi Mustafa Yakut (59), iş yerinde ölü bulundu. Yakut'un, darbedilip, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 19:55:00 -
Hurdalık deposunda korkunç olay

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde bulunan hurda deposunda meydana geldi. Hurda deposuna gelenler, iş yeri sahibi Mustafa Yakut'un hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda darp izleri ve başında yara bulunan Yakut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yakut'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakut'un 5 çocuk babası olduğu, eşinin ise 2 yıl önce öldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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