Hurda eşyalarını yığdığı parktan çıkarıldı Kızılsaray Mahallesinde bulunan bir parkta, topladıkları hurda eşyaların stoklandığını tespit eden Toplum Destekli Polis ekipleri şahsı parktan uzaklaştırarak, vatandaşın kullanımına açılmasını sağladı.

Kızılsaray Mahallesinde bulunan bir parkta, topladıkları hurda eşyaların stoklandığını tespit eden Toplum Destekli Polis ekipleri şahsı parktan uzaklaştırarak, vatandaşın kullanımına açılmasını sağladı.

Kızılsaray Mahallesinde bulunan parkın, bazı şahıslar tarafından istila edildiğinin ve topladıkları hurda eşyaları bu parkta stokladıklarını tespit eden ve defalarca belediye Zabıta Ekipleri nezaretinde parkı temizleten ve şahısları uzaklaştıran mahalle polisleri, bayram sonrası yaptığı kontrollerde aynı şahısların parkı istila ettiklerini görmeleri üzerine Belediye Zabıta ekipleri çağrıldı. Bölgedeki eşyalar kamyona doldurularak park yenidentemizletildi.

Ayrıca, şahsa idari para cezası uygulanarak, park vatandaşın kullanımına açıldı.

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