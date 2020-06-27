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Medya

Hür Köle filmi izleyici ile buluşuyor

Yönetmenliğini Mehmet Tanrısever’in yaptığı ve oyuncu kadrosunda Soydan Soydaş, Seçil Buket Akıncı, Tarık Tanrısever, Yaşar Alptekin ve Engin Yüksek gibi isimlerin yer aldığı Hür Köle filmi 28 Haziran Pazar günü saat 21:00’de Ülke TV’de seyirci ile buluşuyor:

Yeniakit Publisher
2020-06-27 12:47:00 -

Yönetmenliğini Mehmet Tanrısever’in yaptığı ve oyuncu kadrosunda Soydan Soydaş, Seçil Buket Akıncı, Tarık Tanrısever, Yaşar Alptekin ve Engin Yüksek gibi isimlerin yer bulunduğu Hür Köle filmi seyirci ile buluşuyor. Pazar günü saat 21:00’de Ülke TV’de ekranlara gelecek olan Hür Köle filmi’nde idealleri için film yönetmenliği yapan Mehmet’in maddi sıkıntılar içerisinde hayatını sürdürmeye çalışması anlatılıyor.

Filmin konusu:

Mehmet, eşi ile boşandığı için küçük kızı Ayşe ile pansiyonda kalmaya başlar ve çekmek istediği filmi için kapı kapı yapımcıları dolaşır. Ancak, Mehmet’in filmine kimse yatırım yapmaz. Mehmet borç içindedir ve kızı Ayşe’yi çocuk yuvasına yerleştirmek zorunda kalır. İntiharın eşiğine gelen Mehmet, yaşam hakkında öğütler veren bir Derviş’in ansızın ortaya çıkmasıyla yeniden hayata tutunur. İlk bulduğu işte, zor şartlar altında otelde bir temizlikçi olarak çalışmaya başlar. Ara sıra kızı Ayşe’yi ziyaret eder. Sağlık sorunlarını, yalnızlığını ve çaresizliğini düşünmeden, çalışarak hayatta var olmaya gayret gösterdiği bir gün Mehmet’in yolu varlıklı bir ailenin yürüme engelli kızı Esma ile kesişir. Esma Mehmet’in hayatına hem güzellikler hem de Mehmet için karar vermesi zor anlar getirecektir.

Künye

Oyuncular Soydan Soydaş, Seçil Buket Akıncı, Tarık Tanrısever, Yaşar Alptekin, Engin Yüksek
Yönetmen: Mehmet Tanrısever
Senaryo: Mehmet Tanrısever
Yapım Yılı: 2019
Tür: Dram

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