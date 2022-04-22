Hun Türklerinin torunları, Türk iş dünyasına AB’de önemli kapılar açıyor

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye’deki ilk ofisini genel merkez ofisi olarak İstanbul’da 2015 yılında açan Hepa Türkiye’nin Ankara, Bursa ve İzmir’de bulunan toplam 4 ofisi bulunuyor. iki ülke arasında ticari ilişkilerin gelişmesi için sektör ve ürün bazında pazar araştırma raporlarının hazırlanması, yerel şirketlere Macar tedarikçi bulunması, Macar firmalara Türkiye’de distribütör bulunması konularının yanı sıra konferans, seminer, eğitim, sektör ve ülke günleri düzenleyerek Macar ürün ve hizmetlerinin tanıtılması, iş heyetleri için iş birliği fırsatlarına yönelik toplantılar düzenlenmesi ve Macar firmaların Türkiye’deki fuarlara katılmasını sağlamak yönünde çalışmaları da hayata geçiriyor.

Uluslararası ticarette güçlü bir denge

Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı Hepa Türkiye’ye göre; Türkiye’nin ihracattaen önemli stratejik partnerlerinden bir tanesi Macaristan, özellikle son yıllarda kurulan ticari ilişkiler oldukça olumlu ilerliyor. Buiki ülke arasında bir köprü görevi gören firma, 2021’i hareketli geçirdi. Ticaret ve Sanayi Odaları ile Macar ekonomisi, Macaristan’a yatırım koşulları, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yer veren 8 farklı ülke bazında tanıtım günü organize etti. Türkiye’nin sağlık, otomotiv ve tekstil sektörleri hakkında bilgi veren bir başka organizasyonu Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte gerçekleştiren Hepa Türkiye, Haziran ayında gerçekleşen Expomed fuarına mevcut salgın koşullarından dolayı 7 Macar firma ile online katılım sağlarken, Antalya’da Kasım ayının sonunda gerçekleştirilen tarım fuarına 12 Macar firma ile katıldı. Elektrikli taşıtlara yönelik Macar Kültür Merkezi’nde bir organizasyon gerçekleştiren ve organizasyon kapsamında 3 Macar firmaya ev sahipliği yaparak, organizasyona katılım sağlayan belediyeler ile tanışma imkânı oluşturdu. Bunun dışında, sağlık sektöründe startuplara yönelik yine Macar Kültür Merkezi’ndeki organizasyonu ile 6 Macar firmayı Türkiye’ye davet ederek, yerel hastane yetkilileri ile iş birliği imkânı oluşturdu.