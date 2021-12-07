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Dünya 'Hümanist' Hinduların hedefinde Müslümanlar var! Cuma namazında saldırıyorlar!
Dünya

'Hümanist' Hinduların hedefinde Müslümanlar var! Cuma namazında saldırıyorlar!

Batı kültürünün parlatıp dünyaya sunduğu Hindular, Müslümanlara yönelik insanlık dışı hareketlerini artırıyor. Hindistan'da Müslümanlar aşırı sağcı Hinduların baskısı altında. Özellikle namaz kılmak isteyen Müslümanlara yönelik taciz ve saldırılar artmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 17:00:00 - 2021-12-07 17:04:51
'Hümanist' Hinduların hedefinde Müslümanlar var! Cuma namazında saldırıyorlar!

Hindistan'da Müslümanlara yönelik baskılar ağırlaşıyor. Aşırı sağcı Hindu gruplar, namaz kılmak isteyen Müslümanlara yönelik yoğun tacizde bulunuyor.

Cuma namazı esnasında saldırıyorlar!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye bir saat uzaklıktaki Gurugram'da Müslümanlar, iki aydan uzun süredir aşırı sağcı Hindu gruplarının taciz ve engellemelerine maruz kalıyor.

Hindu gruplar, halka açık alanlarda cuma namazı kılmak için toplanan Müslümanları sloganlar atararak protesto ediyor ve zaman zaman müdahalede bulunuyor. Saldırılar Müslümanlar arasında öfke ve endişeye neden oluyor.

Cami yok!

2011 yılında yapılan nüfus sayımına göre, 1,1 milyon kişinin yaşadığı Grugram'da Müslüman azınlığın oranının yüzde 5'ten az olduğu ifade ediliyor. Bölgedeki Müslümanlar, cami yetersizliği nedeniyle yetkililerin de izniyle yıllardır cuma namazlarını bu amaçla tahsis edilen yaklaşık 100 açık alanda kılıyor.

Ancak son zamanlarda, aşırı sağcı Hindu grupların protestoları cemaatle kılınan namazların aksamasına ve tahsis edilen alanların çoğunda namaz düzeni için konulan işaretlerin kaldırılmasına neden oldu.

 

Kaynak: Doğru Haber

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