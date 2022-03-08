Hülya Koçyiğit'ten siyaset açıklaması: Beni Özal davet etti

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Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akademi Söyleşileri programının 23. Bölüm konuğu T.C Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Sinema Sanatçısı Hülya Koçyiğit oldu. Programda günümüze ilişkin birçok soruya cevap veren Koçyiğit, yıllar önce siyaset arenasına girişiyle de ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Özal beni siyasete davet etti"

Bugüne kadar yaptığı filmleri Türkiye'deki kadının konumuyla ilgili seçmesi dolayısıyla rahmetli 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın dikkatini çektiğini söyleyen Hülya Koçyiğit, kendisinin siyasete Özal tarafından davet edildiğini söyledi. Bu davetin sıradan bir davet olmadığını dile getiren Koçyiğit, "Rahmetli cumhurbaşkanımız sanki mecbursunuz der gibi beni siyasete davet etti. Bu sadece film yaparak olmaz Hülya hanım, bu iş Büyük Millet Meclisi'nde karar mekanizmalarında olur. Evet birçok konuyu biz ele alıyoruz ama kadın olarak, bir de duyarlı bir sanatçı olarak sizin katkılarınız olmalı. Onun için milletvekili olmalısınız. Ben kaydediyorum" dediğini söyledi.

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"Kendimi birden bire milletvekili adayı olarak buldum"

Bu konuşmanın ardından Özal'ın teklifini kabul ettiğini dile getiren Koçyiğit, "Sonra birden bire kendimi milletvekili adayı olarak buldum." dedi. Adaylığının ardından uzun bir süre İzmir'de çalışmalar yürttüğünü belirten Koçyiğit, bu çalışmalar esnasında, ülkenin genel politikasının çok önemli olduğunu ancak vatandaşın belediye hizmetlerine daha çok önem verdiğini gördüğünü ifade etti. Programın ilerleyen dakikalarında sunucu Can Çağatay Yetik'in 'Belediye başkanı olmayı düşündünüz mü?' sorusunu da cevaplayan Koçyiğit, böyle bir hayalinin de planının da olmadığını belirtti.