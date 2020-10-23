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Gündem Hülya Koçyiğit'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Gündem

Hülya Koçyiğit'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Sanatçı Hülya Koçyiğit, "Ülkesine böylesine bir sevda ile hizmet eden Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum. Bir insan eserleriyle anılır. O da bu ülkenin her bir köşesine, geleceğe eserler bırakıyor. Aynı zamanda bütün dünyadaki mağdur insanlara da kucak açıyor ve hepimiz onlara yardım ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:49:00 -
Hülya Koçyiğit'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapılan söyleşide, Türkiye'yi dünyanın vicdanı olarak gördüğünü belirtti.

"Erdoğan'ın yaptığı doğruların yanındayım"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çok saygı duyduğunu ve onu takdir ettiğini ifade eden sanatçı, "Yaptığı doğruların yanında duruyorum. Çünkü ülkemi düşünüyorum. Ülkemle ilgili sorumluluk hissediyorum. Bu ülkeye katılan her bir damla benim için saygı değer. Dolayısıyla ülkesine böylesine bir sevda ile hizmet eden Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum. Bir insan eserleriyle anılır. O da bu ülkenin her bir köşesine, geleceğe eserler bırakıyor. Aynı zamanda bütün dünyadaki mağdur insanlara da kucak açıyor ve hepimiz onlara yardım ediyoruz. Ben Türkiye'yi dünyanın vicdanı olarak görüyorum." dedi.

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