  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hülya Avşar'dan ekonomiyle ilgili bomba yorum
Gündem

Hülya Avşar'dan ekonomiyle ilgili bomba yorum

Döviz kurlarında son zamanlarda meydana gelen yapay hareketliliğe sanat dünyasından en sonunda aklı başında bir yorum geldi. Ülkedeki son ekonomik gelişmeleri değerlendiren sanatçı Hülya Avşar, "Bu günler de atlatılacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:34:00 -
Hülya Avşar'dan ekonomiyle ilgili bomba yorum

Döviz kurlarında son zamanlarda meydana gelen yapay hareketliliğe sanat dünyasından en sonunda aklı başında bir yorum geldi. 

Ülkedeki son ekonomik gelişmeleri değerlendiren sanatçı Hülya Avşar "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız" dedi. İçinde bulunduğumuz günlerin atlatılacağını belirten Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

veysi

simit fiyatı 3,50 haberiniz yok galiba
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay