Hülya Avşar'dan ekonomiyle ilgili bomba yorum

Döviz kurlarında son zamanlarda meydana gelen yapay hareketliliğe sanat dünyasından en sonunda aklı başında bir yorum geldi.

Ülkedeki son ekonomik gelişmeleri değerlendiren sanatçı Hülya Avşar "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız" dedi. İçinde bulunduğumuz günlerin atlatılacağını belirten Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.