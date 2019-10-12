Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor." dedi.12 Ekim 2019 Cumartesi 09:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi.
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız." dedi.
ABD askerleri açıklaması
ABD askerlerinin vurulduğu iddialarına ilişkin konuşan Akar, "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor." dedi.
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