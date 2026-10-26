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Gündem Hulusi Akar'dan NATO Karargahı'nda Gazze, Suriye ve Karadeniz mesajı
Gündem

Hulusi Akar'dan NATO Karargahı'nda Gazze, Suriye ve Karadeniz mesajı

Yeniakit Publisher
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Hulusi Akar'dan NATO Karargahı'nda Gazze, Suriye ve Karadeniz mesajı

Türkiye, uluslararası arenada barış ve diplomasi temelinde çözüm arayışlarını sürdürürken Gazze’de yaşanan insanlık dramını da uluslararası platformlarda gündeme taşımaya devam ediyor. Sivillerin korunması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki çağrılarını her fırsatta dile getiren Türkiye, Gazze’de yaşanan acıların son bulması ve bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Dr. Hulusi Akar, Brüksel’de katıldığı NATO Savunma Komisyonu Başkanları Toplantısı’na ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Akar; Gazze’de İsrail’in uyguladığı soykırımdan terörle mücadeleye, Suriye’nin toprak bütünlüğünden Ukrayna ve Karadeniz’in güvenliğine kadar birçok önemli başlıkta Türkiye’nin görüşlerini dile getirdi.

 SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL 

Önceki dönem Millî Savunma Bakanı ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Müttefik Parlamentoların Savunma Komisyonu Başkanları Toplantısı kapsamında Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamada bulundu.

NATO Karargâhı’ndaki toplantıda yapılan değerlendirmeleri sosyal medya hesabından duyuran Akar, kolektif savunma, terörle mücadele, yeni nesil teknolojiler ve siyasi iradenin önemine dikkat çekti. Güvenlik anlayışının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirten Akar, “360 derece güvenlik, 360 derece sorumluluk” mesajını verdi.

 

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMI GÜNDEMDE

Akar’ın paylaşımında siyonist İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım ve insanlık dramı önemli bir yer tuttu. Türkiye’nin tarih boyunca antisemitik olmadığını vurgulayan Akar, Gazze’de 70 binden fazla masum insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Uluslararası hukukun uygulanması gerektiğini belirten Akar, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasının şart olduğunu ifade etti.

,“TEK VE BİRLEŞİK SURİYE” VURGUSU

Suriye’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Akar, ülkedeki tüm silahlı grupların devlet kurumlarına entegre edilmesi gerektiğini belirtti. Kürtlerin, Arapların, Türklerin ve bütün Suriyelilerin eşit vatandaşlar olarak yaşadığı egemen, bağımsız, tek ve birleşik bir Suriye hedefini öne çıkardı.

 

UKRAYNA VE KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİ

Akar, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Karadeniz’in güvenliğinin sağlanması ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin uygulanmasının önemine de dikkat çekti.

NATO ve Avrupa’nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Akar, “Daha güçlü NATO, daha güçlü Avrupa” ifadelerini kullandı. Parlamenter diplomasinin uluslararası ilişkilerde daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Akar, parlamentolar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin NATO’nun ortak hedeflerine katkı sağlayacağını kaydetti.

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