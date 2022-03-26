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Gündem Hulusi Akar'dan mayın açıklaması
Gündem

Hulusi Akar'dan mayın açıklaması

Hulusi Akar, İstanbul Boğazı'nda bulunan mayına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 15:48:00 - 2022-03-26 16:06:49
Hulusi Akar'dan mayın açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınlar için ham Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştüklerini ve mayınların etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Akar" İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Mayın nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatılan boğazın yeniden trafiğe açıldığı duyuruldu.

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