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Gündem Hulusi Akar'dan Gabar açıklaması
Gündem

Hulusi Akar'dan Gabar açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-23 20:08:00 - 2023-05-23 20:11:58
Hulusi Akar'dan Gabar açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör bittikçe halkın refahının daha da artacağını belirterek, "Bunun en açık örneği Gabar. Eskiden Gabar'da teröristler varken şimdi petrol nereden çıkacak, nereden gidecek noktasına geldik. Bu konudaki çalışmalarımızla bunu daha da geliştireceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Teknopark Ankara'nın OSTİM'de düzenlediği, "Teknoloji Sohbetleri"ne katıldı.

Üreticileri, sanayicileri, iş insanlarını Türkiye'nin vazgeçilmez unsurları olarak nitelendiren Akar, hayal etmenin ve bundan vazgeçmemenin önemini dile getirdi.

Ekonominin bir bütün olduğunu, bir bütün halinde çalışılması durumunda başarıya daha kolay ulaşılacağını söyleyen Akar, bu sayede ülkenin ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanabileceğini kaydetti.

Türkiye'nin refahı ve bekası için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Akar, "Buna yönelik bazı engeller, bizi yavaşlatmaya, yolumuzdan saptırmaya çalışanlar var. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önündeki tüm engelleri kaldıracağız." diye konuştu.

Terörle mücadelede elde edilen kazanımlara vurgu yapan Akar, bugünlere kolay gelinmediğini belirtti. Terör bittikçe halkın refahının daha da artacağını söyleyen Akar, "Bunun en açık örneği Gabar. Eskiden Gabar'da teröristler varken şimdi petrol nereden çıkacak, nereden gidecek noktasına geldik. Bu konudaki çalışmalarımızla bunu daha da geliştireceğiz." diye konuştu.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 37 bin 886 teröristin etkisiz hale getirildiğini, son bir ayda ise etkisiz hale getirilen terörist sayısının 126 olduğunu söyledi.

Teröristlerin varlığı devam ettikçe mücadelenin de süreceğini vurgulayan Akar, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunduğunu, son 5 sene içinde hudutlardan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 milyon 300 bin kişinin engellendiğini açıkladı.

Savunma sanayine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği, teşviki ve liderliğinde savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere ulaştığını söyledi.

Bakan Akar, üniversitelerin, kamunun, özel sektörün, iş insanlarının omuz omuza verdiğini, tek yürek, tek yumruk Mehmetçiğin ihtiyacını karşılamak için seferber olduğunu belirterek, "Bu yetmez, devam edeceğiz. Bizi engellemeye çalışsalar da ne yaparlarsa yapsınlar engelleyemeyecekler. Biz başaracağız." dedi.

Türkiye'nin geçmişte hafif silahlarını dahi yapamadığını, parasını verdiği silah ve sistemlerin verilmediğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Şimdi Allah'a çok şükür, bütün hafif silahlarımızı yapıyor ve bunları ihraç ediyoruz. İHA, SİHA, TİHA'larımızı Kızılelma'yı yapıyoruz, Hürkuş yapıldı. Milli Muharip Uçağımız pist başına geldi inşallah onu da uçuracağız. Fırtına obüsleri dünyaca biliniyor. Gemilerimizi inşa ediyor, ihraç ediyoruz. Son olarak Türkiye için büyük bir gurur ve övünç kaynağı olan TCG Anadolu yapıldı. Ne vermezlerse bunların hepsinin bir alternatifine yönelik çalışmalarımız devam ediyor, bunu da inşallah başaracağız, kimsenin şüphesi olmasın."

Milli Savunma Bakanı Akar, toplantıların ardından parti otobüsünden vatandaşları selamladı. Akar, daha sonra Kayseri Pusatlılar Köyü Derneğini ziyaret etti.

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