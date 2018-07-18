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Hulusi Akar'dan bedelli askerlik teklifine ilk yorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:37
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik teklifine ilk yorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin, "Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:37
  1. Hulusi Akar
  2. Bedelli Askerlik

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