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Hulusi Akar'a Bosna'dan fahri hemşehrilik

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde düzenlenen 65. Kanton Meclisi oturumunda daha önceden alınan karar doğrultusunda Milli Savunma Bakanı Akar'a fahri hemşehrilik plaketi verildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:25
Hulusi Akar'a Bosna'dan fahri hemşehrilik

Bosna Hersek'in Zenica-Doboj Kantonu (ZDK) tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a fahri hemşehrilik verildi.

Zenica şehrinde düzenlenen 65. Kanton Meclisi oturumunda, daha önce meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Milli Savunma Bakanı Akar ve Hırvatistan'ın eski Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic'e, "Bosna Hersek'te barış ve güven ortamı tesisinin desteklenmesi, uluslararası ve etnik gruplar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusundaki katkıları" için fahri hemşehrilik plaketi verildi.

Bosna'daki savaştan sonra bu ülkedeki Türk Temsil Heyeti'nin başkanlığını da yapan Akar adına plaketi Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Gülhan Yılmaz aldı.

'SINIRLAR DEĞİŞTİRİLEMEYECEK'

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in ve Zenica şehrinin Milli Savunma Bakanı Akar için büyük önem taşıdığını belirterek bu anlamlı plaketi teslim almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Mesic de Bosna Hersek'in en zor günlerini hala hatırladığını ifade ederek "Bosna Hersek sınırlarıyla ayakta kalmayı başardı ancak bazıları hala bu sınırların değişebileceğini düşünüyor." dedi.

Mesic, Avrupa'daki ülkelerin sınırlarının belli olduğunu vurgulayarak "Bu sınırları değiştirebileceğini düşünenler yanlış dönemde yaşıyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:25
  1. Bosna Hersek
  2. Zenica-Doboj Kantonu
  3. Hulusi Akar
  4. Stjepan Mesic
  5. Türk Temsil Heyeti
  6. Albay Gülhan Yılmaz

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