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Gündem Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Gündem

Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 12:19:00 -
Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Bakan Akar bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konusu da ele alındı.

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