Hulusi Akar, kime "İ..." dedi? Meğer...
15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilerek rehin alınan isimlerden birisi olan dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, o gece kafasına silah dayandığını ve "Sık ulan ş.....z" dediğini söyledi. Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, o geceyi Akar'ın ağzından köşesine taşıdı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilerek rehin alınan isimlerden birisi olan dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, o gece kafasına silah dayandığını ve "Sık ulan ş.....z" dediğini söyledi. Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, o geceyi Akar'ın ağzından köşesine taşıdı. Çekirge, yazısında özetle şunları kaydetti:
“İhanet gecesi. Saat 23.00 suları...
O hain, elindeki silahı dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın alnına dayamıştı:
“Dediklerimizi yapmazsanız sıkacağız...”
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Akar’dan anında cevap:
“Sık ulan şerefsiz...”
Sonradan öğreniyorum ki...
Akar o sinirle aslında şöyle diyor:
“Sık ulan i...”
Darbeyi daha o gece hiyerarşik olarak püskürten bu keskin cevap, savcılık kayıtlarına “Sık ulan şerefsiz” olarak geçiyor…”