Hulusi Akar, kime "İ..." dedi? Meğer...

15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilerek rehin alınan isimlerden birisi olan dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, o gece kafasına silah dayandığını ve "Sık ulan ş.....z" dediğini söyledi. Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, o geceyi Akar'ın ağzından köşesine taşıdı. Çekirge, yazısında özetle şunları kaydetti:

“İhanet gecesi. Saat 23.00 suları...

O hain, elindeki silahı dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın alnına dayamıştı:

“Dediklerimizi yapmazsanız sıkacağız...”

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Akar’dan anında cevap:

“Sık ulan şerefsiz...”

Sonradan öğreniyorum ki...

Akar o sinirle aslında şöyle diyor:

“Sık ulan i...”

Darbeyi daha o gece hiyerarşik olarak püskürten bu keskin cevap, savcılık kayıtlarına “Sık ulan şerefsiz” olarak geçiyor…”