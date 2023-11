Hulusi Akar: Filistin’de yaşanan savaş değil, soykırımdır

Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubad Salonu’nda düzenlenen programa AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Savaşın iki ordu arasında olduğunu ve Filistin’de yaşananların savaş değil soykırım olduğunu söyleyen Hulusi Akar, “Bu savaş değil. Neden derseniz çünkü savaş iki ordu arasında olur. Senin tankın, topun, nükleer silahın hepsi var, peki karşıda ne var? Sapan taşı var. Dolayısıyla buradaki bir katliamdır, bu bir dehşettir, alçaklıktır, şerefsizliktir, erdemsizliktir, bu soykırımdır. Bunlar alışmışlar. Tarihe bakın 1800’lerden başlıyor. Cumhurbaşkanımız tekrar tekrar söylüyor bizim borcumuz yok diye. Bunu iyi anlayın, evet Avrupa’nın borcu var. Çünkü Avrupa Yahudilere çok insanlık dışı hareketler yaptı. 6 milyon Yahudi’yi katlettiler fırınlarda. Onun verdiği eziklikle şimdi bir şey konuşamıyorlar, söyleyemiyorlar. 1800’lerde oradaki tartışmalar, bu yapılan eziyetlerden, dışlamalardan sonra ne olacak derken Yahudiler diyorlar ki, 'Biz ne yapalım? Biz de Hristiyan olalım ve kurtulalım bu işten.' Bazıları da olmamayı ama olmuş gibi görünmeyi istiyor. Bazıları da bulundukları yeri terk etmek istiyorlar. Terk konusu ağırlık kazanıyor. Önce Arjantin değerlendiriliyor. Olmaz diyorlar. Uganda’ya da olmaz diyorlar, en sonunda Filistin’i buluyorlar. Dolayısıyla 1917’de İngilizler bir mektupla burayı resmileştiriyorlar. Ondan sonra 1948’de devlet ilan ediliyor ve devam edip geliyor. Her seferinde de ortada tek bir Yahudi yokken dağdan gelip bağdakileri kovuyorlar. Hani bir yeşil harita var Cumhurbaşkanımızın kullandığı. Ona bakın, o çok güzel anlatıyor. Burada amaç ne? Sahildeki Gazze’yi yok etmek. Orayı böldüler şimdi, kuzeyi alacaklar. Yarın bir gün ortasını alacaklar, güneyi alacaklar. Sonrası üniter bir İsrail devleti olacak. Amaçları bu, bunu engellemeye çalışanlar da oradaki Filistinli kardeşlerimiz buna müsaade etmemek için gayret gösteriyorlar” dedi. “Siyonazilerin amacı üniter İsrail devleti kurmak” Akar, siyonazilerin amacının bölgede bir üniter İsrail devleti kurmak olduğunu söyleyerek, “Yönetimler uyusa da, yöneticiler uyusa da kör ve sağır olsalar da gerçekten dünya ayakta. Birazcık vicdanı olan, oradaki kadınları, çocukları, yaşlıları gören, o çocuğun titrediğini gören herkes isyanda. O körler de inşallah bunu görecekler. Bu soykırımın devamında yapılması gereken ne varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti elinden gelen her şeyi yaptı, yapmaya devam ediyor. Bu Netenyahu ve onun etrafındaki avanesi bunlar siyonaziler, bebek katilleri, ellerinde bebek kanları ve bu bebeklerin kanları ve o masum insanların kanları bunların peşinde. Bunu tarih de hukuk da soracak. Hukuk şu anda yok ama bir gün gelecek. Tarih yavaş işliyor fakat işliyor. Dolayısıyla insan vicdanı hala var olduğu sürece bu katiller, siyonaziler hesap verecekler. Bu hainler her gün bir şeyini kaybedecek. Allah’ın izniyle ve aklı başındaki insanların gayretiyle bir gün de her şeyini kaybedecekler buna inanın” ifadelerini kullandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Kayserili olmanızdan, Kayseri’nin bir evladı olmanızdan bizler çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında, “Ben sizlere hoş geldiniz diyor, inşallah istifade edeceğimiz bu güzel çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyor, bu güzel organizasyonda bizlerle birlikte hareket eden sayın valimize, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kıymetli ekibine ve valiliğimizin ekibine teşekkür ediyor, her birinize ayrı ayrı sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.Konuşmaların ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’a çiçek takdim edildi.