Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.04 Eylül 2018 Salı 15:18
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.
Akar'ın, Jeffrey'i kabulünde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ifade edildi.
Bu kapsamda, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için Türkiye tarafından sergilenen kararlılık vurgulandı.
Bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği vurgulandı.
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