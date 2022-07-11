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Spor Hull City'nin fişini Arda Güler çekti
Spor

Hull City'nin fişini Arda Güler çekti

Fenerbahçe'nin Hull City'i 2-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in golü nefesleri kesti.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 03:14:00 -
Hull City'nin fişini Arda Güler çekti

Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı

Arda Güler'den enfes gol

Fenerbahçe başından sonuna kadar üstün bir oyun sergilediği mücadelenin ilk yarısında İsmail Yüksek etkili performansıyla dikkat çekti. Mücadelenin 2. yarısında ise Arda Güler fırtınası yaşandı. 17 yaşındaki yıldız futbolcu 87. dakikada frikikten attığı enfes golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece 1 dakika sonra ise Serdar Dursun fileleri havalandırarak skoru belirledi.

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