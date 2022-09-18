Hull City'de Acun Ilıcalı kararını verdi!

İngiltere Championship'te geride kalan 11 haftada sadece 3 galibiyet alabilen ve 11 puanla 20. sırada yer bulan Hull City'de kazan kaynıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünde teknik direktör Shota Arveladze'nin geleceği tartışma konusu olurken, flaş bir iddia gündeme geldi. Gürcü teknik direktörün istifasını Ilıcalı'ya sunduğu öne sürüldü. Acun Ilıcalı'nın ise Shota'ya verdiği cevap ve aldığı karar ortaya çıktı.

İngiltere Championship'te mücadele eden ve sezon başında hedefini Premier Lig play-off'u olarak belirleyen Hull City'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlüğünü Shota Arveladze'nin yaptığı İngiliz kulübünün sahibi Acun Ilıcalı'nın nasıl bir reaksiyon alacağı merak edilirken, flaş bir haber gündeme geldi.

Hull City'nin ligin 11. haftasında deplasmanda Swansea City'e 3-0 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Shota Arveladze'nin kulüp sahibi Acun Ilıcalı'ya istifasını sunduğu öne sürüldü.

Hull Live'da yer alan habere göre Shota Arveladze ve Acun Ilıcalı, Swansea maçının hemen ardından bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Ilıcalı'nın istifa eden Gürcü çalıştırıcının kararını veto ettiği ve kendisine bir şans daha vereceği ifade edildi. Taraftarların ise bu kararı desteklemediği belirtildi.

Hull City'nin bir sonraki maçı olan Luton Town karşılaşmasında da yedek kulübesinde Shota Arveladze'nin beklendiği fakat kötü bir sonuçta Gürcü teknik adamın işine son verileceği ifade edildi.

Bu sezon oynanan 11 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Hull City, 11 puanla 20. sırada yer alıyor.