Hull City takımının Acun Ilıcalı tarafından satın alınacağı bilgisi kulaktan kulağa dolaşıyor. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Haber Global canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, Hull City’i almak istediğini açıkladı. Ilıcalı, “Futbol takımı alacağım. İngiltere'den Hull City'i almayı düşünüyorum. Görüşmeler yaptık. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek. İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak” dedi. Ilıcalı’nın bu açıklamasının ardından pek çok kişi Hull City tarihini oyuncularını araştırmaya başladı.

Hull City hangi ülkenin takımı? Hull City satıldı mı?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele ediyor. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

Kaplanlar lakaplı kulübün rengi kehribar-siyahtır.