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Spor Hull City, Fenerbahçeli Pelkas'ı kiraladı
Spor

Hull City, Fenerbahçeli Pelkas'ı kiraladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas'ı kiraladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 20:28:00 -
Hull City, Fenerbahçeli Pelkas'ı kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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