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Spor Hull City dibe vurunca taraftar çıldırdı! Acun formül buldu iddiası
Spor

Hull City dibe vurunca taraftar çıldırdı! Acun formül buldu iddiası

Championship'te transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından olan Hull City, son maçlarında hezimete uğrayınca taraftar çıldırdı. Takımın sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni bir teknik direktör bulduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 20:44:00 -
Hull City dibe vurunca taraftar çıldırdı! Acun formül buldu iddiası

Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar ve Pelkas, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik ve Süper Lig'den yolu geçmiş başka yıldızları kadrosuna katan Hull City, kötü günler geçiriyor. Son 3 haftada sahadan mağlubiyetle ayrılan Acun Ilıcalı'nın takımında köklü değişikler yaşanabilir.

Yengilgiler taraftarı kızdırdı

Şota Arveladze yönetiminde Championship'e iyi bir başlangıç yapan Hull City, ilk 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Ancak daha sonra adeta dibe vuran Acun Ilıcalı'nın takımı son 5 hafta 4 mağlubiyet aldı.

Sergen Yalçın iddiası

Kötü gidiş sonrası Hull City taraftarları isyan ateşini yaktı ve teknik direktör Şota Arveladze'yi eleştiri yağmuruna tuttu. Türk medyasında çıkan bazı haberlerde yaşananlar sonrası Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek için harekete geçmek üzere olduğu iddia edildi.

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