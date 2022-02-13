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Gündem Hulki Cevizoğlu'nun Erdoğan-İmamoğlu kıyaslaması olay oldu
Gündem

Hulki Cevizoğlu'nun Erdoğan-İmamoğlu kıyaslaması olay oldu

Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun Başkan Erdoğan ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kıyasladığı video sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 17:21:00 - 2022-02-13 17:21:36

Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kıyasladığı video sosyal medyada olay oldu.

İmamoğlu'nun İBB başkanlığına aday olmadan önce adının bile duyulmadığını belirten Cevizoğlu, Başkan Erdoğan'ın farkını ortaya koydu.

"Türkiye'de kim biliyordu İmamoğlu'nun adını. Sevin sevmeyin ama Erdoğan öyle değil" diyen Cevizoğlu, Erdoğan'ın siyasi hayatınının mücadelelerle geçtiğini anlattı.

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