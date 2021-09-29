Hulki Cevizoğlu'ndan flaş Akşener ve Kılıçdaroğlu iddiası

CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programı konuklarından Hulki Cevizoğlu, İyi Parti'den yapılan açıklamaların kendisine çok enterasan geldiğini belirterek "Meral Akşener'in adaylık için saydığı niteliklere kendisinin sahip olmadığını, aday olmadığını istemediğini söylemekle kanıtlamış oldu" dedi.

CHP ile İyi Parti'nin Millet müttefikliğini NATO içinde ABD ile Türkiye ilişkilerine benzeten ve ABD'nin de Türkiye ile müttefik olmasına rağmen Türkiye aleyhine çalıştığını söyleyen. Hulki Cevizoğlu şunları söyledi " Bir taraf sürekli ötekine kazık atmaya çalışıyor. Eğer bunu danışıklı dövüş şeklinde yapmıyorlarsa, sürekli olarak İyi Parti, CHP'yi kedi gibi tırmalıyor. " dedi.

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklaması ile Kılıçdaroğlu'nun da aday olmasını istemediğini ortaya koyduğunu söyleyen Cevizoğlu "Akşener, "Ben aday değilim" derken "kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit" diyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül kıyaslamasını da yapan Cevizoğlu, Meral Akşener'i Abdullah Gül'e benzetip Gül'ün dolaylı konuştuğunu ve derinden gittiğini belirtirken "Erdoğan'ı sevseniz de sevmeseniz de Erdoğan, bodoslama doğrudan konuşan biri" dedi.