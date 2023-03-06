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Dünya Hükümlü şahıs 4 mahkum 2 gardiyanı öldürdükten sonra firar etti
Dünya

Hükümlü şahıs 4 mahkum 2 gardiyanı öldürdükten sonra firar etti

Moritanya'nın başkenti Nouakchott'taki bir hapishaneden kaçan 4 mahkum, iki gardiyanı öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 16:20:00 -
Hükümlü şahıs 4 mahkum 2 gardiyanı öldürdükten sonra firar etti

Moritanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Nouakchott'un merkez hapishanesinde tutulan 4 mahkumun kaçtığı belirtildi.

Firar eden mahkumların, gardiyanlardan 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ifade edilen açıklamada, mahkumların yakalanması için halktan işbirliği yapmaları istendi.

Açıklamada, "Ulusal Muhafızlar, hapishanedeki güvenlik önlemlerini arttırdı ve kaçakların yakalanması için çalışma başlatıldı." denildi.

Kaçan mahkumlardan ikisinin müebbet hapisle cezalandırıldığı, diğer ikisinin ise örgüt üyeliğinden yargılandıkları belirtildi.

19 Şubat 2016'da aynı cezaevinden 43 tutuklu firar etmişti. (İLKHA)
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