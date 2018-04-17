Hükümetten Yunanistan'a çok sert mesaj!

Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

EGE'DE YUNANİSTAN'LA YAŞANAN KRİZ

Türkiye ile Yunanistan iki komşu ülke. Biz iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesini arzu ederiz. Bunun için çok ciddi adımlar attık. Bu adımlar Yunanistan'da da karşılık buldu. İlişkilerin iyi olması her iki ülkenin de ortak çıkarınadır.

"YUNANİSTAN'DAN PROVOKATİF AÇIKLAMALAR GELİYOR"

Ancak Yunanistan'dan son zamanlarda bir takım provokatif açıklamalar geliyor. Bu açıklamaları kabinede olan bazı bakanlar yapıyor. Bu açıklamaların, Yunanistan'da alan genişletmek için siyasi kaygılarla yapıldığı görülüyor. İlişkiler iç politik kaygılara kurban edilmemelidir.

"YUNANİSTAN BÖYLE BİR HESAP YAPIYORSA, O HESAP EGE DENİZİ'NDE BATAR GİDER!"

Provokatif açıklamaları yapan biz değiliz. Türkiye'nin Ege'de bir oldubittiye göz yummasını kimse beklememelidir. Eğer Yunanistan böyle bir hesap yapıyorsa, bu hesap Ege denizinin içinde batar gider. Herkes hesabını doğru yapmalıdır.

"ÇOCUKSU HAREKETLERLE TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"

İhtilafların çözüm usulü bellidir. Çocuksu hareketlerle tarihin akışını değiştirme gücü kimsede yoktur.

"ORAYA BURAYA BAYRAK DİKMEKLE BU İŞ OLMAZ"

Bir adaya gideceksiniz Bakan çıkacak, öbür adaya gideceksiniz bayrak dikeceksiniz. Bayrağı diktik, bizim oldu... Yok böyle bir şey.

"EN SON DİKTİKLERİ BAYRAĞI DA İNDİRDİK"

En son bir bayrak diktiler. Türkiye de bu bayrağı indirdi oradan. Kimsenin böyle bir haksız adım atmaya hakkı yoktur. Türkiye buna göz yummayacaktır. Ege Denizi iyi komşuluk denizi olmalıdır.

"YUNANİSTAN BU TAVIRDAN VAZÇMELİ, AKSİ HALDE HİÇ İSTEMEDİĞİMİZ TATSIZ HADİSELER OLABİLİR"

Yunanistan'ın, saldırgan tavırlardan vazgeçmesi gerekir. Aksi takdirde bizim de hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir. Bunu önlemenin yolu Yunanistan tarafının yaptığı çocuksu, provokatif hareketleri tekrarlamamasıdır.

YUNANİSTAN'IN İADE ETMEDİĞİ FETÖ TERÖRİSTLERİ

FETÖ bir terör örgütüdür. Yunanistan ilgili sözleşmeler gereği üzerine düşeni malesef yapmamıştır. Teröristlerin iadesine dair ilk zamanlar Türkiye'ye çok net sözler verilmesine rağmen, bu sözleri yerine getirmemiştir.

Biz FETÖ'cü teröristlerin Türkiye'ye iade edilmesini Yunanistan'dan ısrarla talep etmeye devam edeceğiz. Yunanistan olumlu adım atarsa, iki ülke açısından son derece olumlu bir gelişme olur. Olumlu adım atmazlarsa, Türkiye bir misil ilkesi gereği, aynı şekilde davranır.

AB'NİN İLERLEME RAPORU

Avrupa Birliğine tam üyelik Türkiye için değişmemiş bir hedeftir. Ancak maalesef Türkiye ile aynı ekonomik şartları, aynı siyasi ve hukuki şartları taşımayan, Türkiye'den çok geri olan pek çok ülkeyi Avrupa Birliği'ne tam üye yaptıkları halde ısrarla Türkiye'ye karşı olumlu adımlar atmamakta direniyorlar.

Raporun içerisinde bazı olumlu açıklamalar var ama bu olumlu açıklamalar, Türkiye'ye yapılan haksızlığı örtmeye yetmez.

"BİZ AB HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİK, ONLAR VAZGEÇTİLERSE ÇIKSINLAR AÇIKÇA SÖYLESİNLER"

Burada Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda tarafsız davranmayan, maalesef taraflı olan, eşit, adil davranmayan AB'dir. Biz buna rağmen Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmedik, bundan sonra da vazgeçmeye niyetimiz yok. Eğer onlar vazgeçiyorlarsa o zaman çıksınlar, 'Biz Türkiye'ye ilişkin kanaatlerimizi değiştirdik, vazgeçtik' desinler.

Hükümetten erken seçim açıklaması!