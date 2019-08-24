Hükümetten üreticiyi sevindiren açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin kuru üzüm ile kuru incir fiyatlarında düşüş yaşanması halinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) müdahale alımları yapabileceğini açıklaması üreticileri mutlu etti. Üreticiler, bu açıklamanın kendilerine moral ve umut verdiğini belirtti. Kuru üzüm üretiminde önemli bir yeri bulunan Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da Pakdemirli’nin müdahale sinyalinin olumlu bir adım olduğunu belirtti.

İncir üretim merkezlerinden Aydın’ın Germencik ilçesi Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu ise “Elimizde kalan ürünü TMO’nun alacak olması bizi memnun ediyor. Tabii ürünün elimizde kaldığı bir sezonla olmadı. İnşallah öyle bir durumla karşı karşıya kalmayız ama Tarım ve Orman Bakanımız Pakdemirli’nin üreticiyi dikkate alıp böyle bir açıklama yapması bize güven vermiştir” değerlendirmelerinde bulundu.

Kiraz ihracatında rekor

Öte yandan; Çin pazarının açılması ve mevsim şartlarının iyi gitmesi sayesinde bu yıl kiraz ihracatında rekor kırıldı. 1 Ocak-21 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan 80 bin 406 tonluk ihracattan 183 milyon 159 bin dolar gelir elde edildi. En çok kiraz ihraç edilen ülke 87 milyon 374 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 42 milyon 138 bin dolarla Rusya ve 10 milyon 292 bin dolarla Hollanda takip etti.

Kiraz ihracatçılarına kapılarını bu sene açan Çin’e de 6 milyar 500 milyon dolarlık ürün gönderildi.

Elazığ’da bal rekoltesinde yüzde 150 artış beklentisi

Elazığ’da bal rekoltesinin bu sene yüzde 150 artacağı ve 750 tonu bulacağı tahmin ediliyor. İl Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Fırat Canbay, bin 100 üreticinin 120 bin kovanda 750 ton bal üretimi yapacağını öngördüklerini belirtti.

Bahar yağışlarının verimliliği arttırdığına dikkat çeken Canbay, “Üyelerimizin yüzleri gülüyor, yükselen üretim dolayısıyla memnuniyetlerini dile getiriyorlar” dedi.