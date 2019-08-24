0553 313 94 23

Hükümetten üreticiyi sevindiren açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin "TMO müdahale alımları yapabilir" açıklaması kuru üzüm ve kuru incir üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
Hükümetten üreticiyi sevindiren açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin kuru üzüm ile kuru incir fiyatlarında düşüş yaşanması halinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) müdahale alımları yapabileceğini açıklaması üreticileri mutlu etti. Üreticiler, bu açıklamanın kendilerine moral ve umut verdiğini belirtti. Kuru üzüm üretiminde önemli bir yeri bulunan Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da Pakdemirli’nin müdahale sinyalinin olumlu bir adım olduğunu belirtti.

İncir üretim merkezlerinden Aydın’ın Germencik ilçesi Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu ise “Elimizde kalan ürünü TMO’nun alacak olması bizi memnun ediyor. Tabii ürünün elimizde kaldığı bir sezonla olmadı. İnşallah öyle bir durumla karşı karşıya kalmayız ama Tarım ve Orman Bakanımız Pakdemirli’nin üreticiyi dikkate alıp böyle bir açıklama yapması bize güven vermiştir” değerlendirmelerinde bulundu.

Kiraz ihracatında rekor

Öte yandan; Çin pazarının açılması ve mevsim şartlarının iyi gitmesi sayesinde bu yıl kiraz ihracatında rekor kırıldı. 1 Ocak-21 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan 80 bin 406 tonluk ihracattan 183 milyon 159 bin dolar gelir elde edildi. En çok kiraz ihraç edilen ülke 87 milyon 374 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 42 milyon 138 bin dolarla Rusya ve 10 milyon 292 bin dolarla Hollanda takip etti.

Kiraz ihracatçılarına kapılarını bu sene açan Çin’e de 6 milyar 500 milyon dolarlık ürün gönderildi.

Elazığ’da bal rekoltesinde yüzde 150 artış beklentisi

Elazığ’da bal rekoltesinin bu sene yüzde 150 artacağı ve 750 tonu bulacağı tahmin ediliyor. İl Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Fırat Canbay, bin 100 üreticinin 120 bin kovanda 750 ton bal üretimi yapacağını öngördüklerini belirtti.

Bahar yağışlarının verimliliği arttırdığına dikkat çeken Canbay, “Üyelerimizin yüzleri gülüyor, yükselen üretim dolayısıyla memnuniyetlerini dile getiriyorlar” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
  1. Manisa
  2. Elazığ
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  4. kuru üzüm
  5. kuru incir
  6. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
  7. Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur
  8. Aydın’ın Germencik ilçesi Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu
  9. Çin pazarı
  10. Kiraz ihracatı
  11. bal
  12. İl Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Fırat Canbay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ehliyetine el konulan sürücü trafik kazasında öldü
    1. Ehliyetine el konulan sürücü trafik..
    2. Çiğli’de ekolojik atölye
    3. Bodrum’da yıkımlar başladı
    4. Odatv, anneye değil PKK’ya inandı
    5. Türk jandarması 23 ülkenin kolluk..
    6. Asimder Başkanı Gülbey: “Patrik..
    7. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü..
    8. Karadeniz’in en kapsamlı yoğun bakım..
    9. Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine..
    10. İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt..
    11. Powell’den piyasalara ılımlı mesaj
    12. Teknopark İstanbul genişliyor
    13. Doğa sararınca raylardaki "vaha"..
    14. En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve..
    15. Prostat kanseri testi nedir nasıl..
    16. Düğünde ilginç kavga nedeni! Ortalık..
    17. Rusya nükleer denizaltılarla füze..
    18. Bigaspor Yaz Futbol Okulunda madalyalı..
    19. Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar..
    20. Tayland'da aç kalınca gıdada inovasyon..
    21. FETÖ operasyonunda yakalanan 10..
    22. Van’da site sakinlerinden örnek..
    23. Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini..
    24. Hem hafif hem pratik: Izgara şeftali..
    25. Başkentlilerin içini ısıtan filmlerle..
    26. Okul servisinde fırsatçılar mesaide
    27. İnternette en çok müzik klipleri..
    28. Marshall Adaları'ndaki dang humması..
    29. "Güzel atlar ülkesi"ni ağaç ve taş..
    30. MediaMrkt’tan öğrenci evleri için..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor