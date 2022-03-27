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Ekonomi Hükümetten stokçulara karşı yeni hamle!
Ekonomi

Hükümetten stokçulara karşı yeni hamle!

Özellikle ayçiçeği yağı üzerinden oluşturulan algı sonrası hükümet stokçulara karşı yeni önlemlerin alınmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 07:24:00 -
Hükümetten stokçulara karşı yeni hamle!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti grup başkan vekilleri, milletvekilleri ile son dönemde sık sık istişare toplantıları yapıyor.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti’deki beş grup başkan vekili, sorumlu oldukları milletvekilleri her hafta bir araya gelmeye başladı.

Son yapılan toplantıda ana gündem maddesi stokçuluk ve fahiş fiyat artışları oldu. Milletvekilleri seçim bölgelerinde yaptıkları çalışmalarda en fazla hayat pahalılığı problemi ile karşılaştıklarını, özellikle de bazı ürünlerin bulunmadığına yönelik şikayet aldıklarını söyledi.

Ayçiçeği yağı, şeker, un konusunda önümüzdeki dönemde yaşanacak problemlere dikkat çekildi. Depolarda mal bulunmasına rağmen fırsatçılar sebebiyle üreticiye ulaşmadığı, bu durumun fahiş fiyat artışlarına yol açtığını vurgulayan milletvekilleri, özellikle fırıncı ve gıda sanayicisinin ‘ham madde bulamıyoruz’ şeklinde şikâyetler aldıklarını kaydetti. Milletvekilleri tarafından stokçular, fırsatçılar ve fahiş fiyat artışlarına karşı yeni tedbirlerin alınmasını talep edilirken, bu taleplerin parti yönetimi tarafından hükûmete iletileceği belirtildi.

Vekiller önümüzdeki günlerde stokçularla ilgili yeni kararlar alınabileceğini dile getirdi. Ayrıca TCK’daki ‘stokçuluk’ ve ‘fiyatları etkileme’ suçlarının cezasını artırarak, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde kanuni düzenleme yapılacağı bilgisi verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Yorumlar

Mustafa

Stokçular voleyi vurduktan sonra...

Fatıh

Ey mit hatay, siirt, ve surıyenin katıli esat ın adamları nasıl bu işleri kotardığını benmi söyleyeceğım... Toptancıların pkk teröristleriyle beraber olduklarını bilmiyorsanız yazıklar olsun.... Mesala pazarcıların %80 pkk emriyle hareket ediyorlar... Artık yılan buyumeden kafalarını ezın.. Yoksa onlar ezecek..
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