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Hükümetten erken seçim açıklaması!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla ilgili Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklama yaptı.

17 Nisan 2018 Salı 20:41
Hükümetten erken seçim açıklaması!

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP lideri Bahçeli'nin erken genel seçim çağrısıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

GÖZLER KRİTİK GÖRÜŞMEYE ÇEVRİLDİ!

Bozdağ, erken seçimle ilgili "Gerekli açıklama yarın saat 13.30'daki Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası yapılacak." dedi.

OHAL 3 ay daha uzatılıyor!

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 20:41
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Bekir Bozdağ
  3. Beştepe
  4. Bakanlar Kurulu

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  • Ali AyanAli Ayan16 sa önce
    Yahu ne 3 ay daha uzatmasi ? OHAL 3 ay degil, 3 sene daha uygulanmalidir !
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