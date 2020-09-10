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Dünya Hükümetlerine çağrı yaptılar: Arap Birliği'nden çekilin
Dünya

Hükümetlerine çağrı yaptılar: Arap Birliği'nden çekilin

İslami Cihad Hareketi, Filistin hükümetinden, İsrail'le normalleşmeyi kınamayı kabul etmeyen Arap Birliği'nden çekilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:16:00 -
Hükümetlerine çağrı yaptılar: Arap Birliği'nden çekilin

Filistin yönetimine Arap Birliği ile ilgili kritik bir çağrı yapıldı.

İslami Cihad Hareketi, Filistin hükümetinden, İsrail ile normalleşmeyi kınamayı kabul etmeyen Arap Birliği'nden çekilmesini istedi.

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Hindi, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

"Filistin'i terk eden devletleri temsil ediyor"

Hindi, açıklamasında, Filistin yönetimini Arap Birliği'nden çekilmeye çağırdıklarını, çünkü bugün bu birliğin Filistin'i terk eden, İsrail'i kucaklayan ve normalleşmeyi kınamayı reddeden devletleri temsil ettiğini bildirdi.

"Halklarını temsil etmiyorlar"

Muhammed Hindi, Arap ülkelerinde bulunan rejimlerin, her zaman Filistin'e sadık kalan halklarını temsil etmediğini belirtti.

Taslağı reddettiler

Filistin diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanları düzeyindeki Arap Birliği toplantısı öncesinde, Filistin, İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) anlaşmasını kınayan bir karar taslağı hazırlamış fakat bazı ülkeler bu taslağı reddetmişti.

"Biz reddediyoruz, siz de kabul etmeyin"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmayı reddettiklerini ve onların da kabul etmemelerini istediğini bildirmişti.

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