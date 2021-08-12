Hükümetin memur zammı teklifi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına önümüzdeki iki yıl için yapılması planlanan zam için teklifini açıkladı. Bakan Bilgin, "2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı ikinci 6 ay için yüzde 6 artı enflasyon farkı öneriyoruz." dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Çok şükür Türkiye sorunlarını çözme kabiliyetinde olan bir ülkedir. Sorunlar her toplumda rastlanabilir. Devlet varlığı, devlet mekanizması işliyorsa devlet sorunların üstesinden gelir.

Uluslararası güçlerin Türkiye'ye yönelik planları var. Bütün bunların toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunlar var. Türkiye bunlarla mücadele etmektedir. Orman yangını, sel felaketleri sorunları yaşıyoruz. Türkiye'ye dönük operasyonlar ve bunlara dönük sonuçları da var. Türkiye bunları aşacak seviyededir.

Tüm ekonomik talepler beklendiği ölçüde karşılanmayabilir. Devlet çalışanlarıyla üretim sistemiyle ayakta durduğu sürece bu sorunlara daha iyi yanıt verecektir. İlk çeyrekte yüzde 7 büyüyerek, son çeyrekte belki bunun üzerinde büyüme göstererek bu sorunlara cevap verecek dinamizme sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Yaklaşık 700 bin kamu işçisiyle imzaladığımız çerçeve anlaşmayla kamu işçilerinin beklentisini karşılayacak ücret ve sosyal haklar sözleşmesini imzaladık. Türkiye toplumsal olarak uzlaşmayla zenginliğine zenginlik katacak bir ülkedir.

2022 yılı içerisinde Merkez Bankasının yapmış olduğu enflasyon tahminleri var. Tek haneli enflasyon hedefi var Merkez Bankasının.

2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı ikinci 6 ay için yüzde 6 artı enflasyon farkı öneriyoruz.