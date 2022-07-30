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Medya Hükümete yakın isimden bomba sözler! Fenerbahçe açıklaması ortalığı ayağa kaldırdı
Medya

Hükümete yakın isimden bomba sözler! Fenerbahçe açıklaması ortalığı ayağa kaldırdı

Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yaptığı maçta "Putin" tezahüratı yapılmasına Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan destek geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 12:17:00 -
Hükümete yakın isimden bomba sözler! Fenerbahçe açıklaması ortalığı ayağa kaldırdı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Fenerbahçe taraftarının, Dinamo Kievli futbolcunun attığı gol sonrası yaşadığı abartılı gol sevincine "Vladimir Putin" tezahüratı ile karşılık vermesini yorumladı.

Gelen eleştirilere "Vay arkadaş, ne oluyor yahu?" diyen Altınok, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarın epeydir canı sıkkın. Maça da yine umutsuz gelmiş. Belli ki ilk golü yiyip bir de tahrik edilince, 'Bunlar Putin'den nefret ediyorlar' diye düşünüp 'Biraz da biz can sıkalım' demişler.

Bu kadar basit. O tribünlerde ne sloganlar atıldı... Küfür kıyamet gırla. Duyan da düne kadar tribünlere kravatsız çıkılmadığını falan sanacak. Sadece bizde değil, dünyanın hiçbir yerinde durum farklı değil... Futbol biraz da bu çünkü...

Peki, bugün Fenerbahçe'ye aslında Türkiye'ye yüklenen UEFA, Avrupa statlarında yaşanan hangi olaya karşı bu kadar sert oldu?

Rus futbolcu ve takımlarını hukuksuz şekilde maçlardan men eden uzaylılar mıydı Madem futbolda siyasete karşı bu kadar hassaslar, PKK'nın propagandalarına sahne olan maçlar için tek bir kınama, ceza verdiler mi?

Tribünlerde Nazi güzellemesi yapan futbolcuları, taraftarları unuttuk mu? Kaldı ki Putin, halkın oyuyla işbaşına gelmiş meşru bir lider. Türkiye ve Rusya, ekonomik ve askeri alanda orta yatırımları olan iki komşu ülke. Rusya'nın ya da devlet başkanının adını anmak ne suç ne ayıp."

 

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Yorumlar

EROL ULU

tamamen katılıyorum

Ali

Tarihin en şerefli milleti 100 yılda dünyanın en  milletine nasıl dönüştü?Cumhuriyet sayesinde!!! Ukraynalılar ilk maçta pkk diye bağırsaydı ne derdik?Bu işler bu kadar basit değil!!!Putin diye bağıran aciz salaklar önce kendi yöneticilerinden,tff sinden spor bakanından başarısızlığın hesabını sormali
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