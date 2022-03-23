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Medya Hükümete yakın isimden bomba: Sağlık Bakanı bize de baksın
Medya

Hükümete yakın isimden bomba: Sağlık Bakanı bize de baksın

Melih Altınok, hekimlere yönelik şiddet olayları konusunda doğal olarak hassasiyet gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaların da bakanı olduğunu belirterek, "Akıl vermek gibi olmasın ama... Mesela Bakan Manisa'da bir hastanede linçe maruz kalan hastaları Uzman Çavuş Ali Akdağlı'yı arayıp bir geçmiş olsun dese... Dediyse de duyursa, hepimiz kendimizi daha iyi hissetsek... Fena mı olur?" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 10:59:00 -
Hükümete yakın isimden bomba: Sağlık Bakanı bize de baksın

 

Melih Altınok, hekimlere yönelik şiddet olayları konusunda doğal olarak hassasiyet gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaların da bakanı olduğunu belirterek, "Akıl vermek gibi olmasın ama... Mesela Bakan Manisa'da bir hastanede linçe maruz kalan hastaları Uzman Çavuş Ali Akdağlı'yı arayıp bir geçmiş olsun dese... Dediyse de duyursa, hepimiz kendimizi daha iyi hissetsek... Fena mı olur?" ifadelerini kullandı. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hekimlere yönelik şiddet olayları konusunda hassas olması çok doğal.

"Beyaz kod" gibi uygulamalarla sağlık çalışanlarının güvenliğine dair radikal adımlar attı. Hekimlerin uğradığı saldırılarda da mutlaka açıklama yapıyor.

Sonuçta, iş yaptığı personelinden bahsediyoruz. Hem kendisi de hekim...

Ne var ki son günlerdeki tartışmalarda şahit olduğumuz üzere, hastaların mağdur olduğu olaylarda Koca'dan aynı ilgiyi göremiyoruz.

Oysa, Bakan sağlık personelinin olduğu kadar hastaların, bizlerin de bakanı.

Akıl vermek gibi olmasın ama...

Mesela Bakan Manisa'da bir hastanede linçe maruz kalan hastaları Uzman Çavuş Ali Akdağlı'yı arayıp bir geçmiş olsun dese...

Dediyse de duyursa, hepimiz kendimizi daha iyi hissetsek...

Fena mı olur?"

 

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Yorumlar

Bekir

Sn bakana bunları derken elli kere sn cumhurbaşkanımız demiştir yazısında .demediyse birgün onceden demiştir .sn Erdoğan'ı çok çok öldükten sonra yapılıyor eleştiri

Basiret

Hak söylemiş Sn. Altınok.. Duyan, dinleyen, yapan olasın sayın bakanım.
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