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Hükümet resmen duyurdu! Noel'i resmi ulusal bayram ilan ettiler

Irak hükümeti, Noel'i resmi ulusal bayram ilan ederek kutlanmasına dair gerekli yasayı onayladı.

25 Aralık 2018 Salı 22:11
Hükümet resmen duyurdu! Noel'i resmi ulusal bayram ilan ettiler

Irak hükümetinin yürürlüğe koyduğu yasayla, 25 Aralık Noel Günü'nü resmi bayram olarak ilan etti.

Irak hükümetinin Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Herkese mutlu Noeller"

"Hıristiyan vatandaşlarımıza, tüm Iraklılara ve dünya çapında kutlayan herkese mutlu Noeller."

 Irak'ın 300.000 civarında Hıristiyan vatandaşı bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 22:11
  1. ırak
  2. bayram
  3. Hristiyan
  4. noel
  5. resmi tatil
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • HiristiyanHiristiyan24 dk önce
    Darısı TR nin başına. Bizde de hiristiyan vatandaşlarımız yaşıyor
  • YücelYücel24 dk önce
    Noeliniz de yasanız da yerin dibine batsın

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