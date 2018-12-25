Hükümet resmen duyurdu! Noel'i resmi ulusal bayram ilan ettiler
Irak hükümeti, Noel'i resmi ulusal bayram ilan ederek kutlanmasına dair gerekli yasayı onayladı.25 Aralık 2018 Salı 22:11
Irak hükümetinin yürürlüğe koyduğu yasayla, 25 Aralık Noel Günü'nü resmi bayram olarak ilan etti.
Irak hükümetinin Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:
"Herkese mutlu Noeller"
"Hıristiyan vatandaşlarımıza, tüm Iraklılara ve dünya çapında kutlayan herkese mutlu Noeller."
Irak'ın 300.000 civarında Hıristiyan vatandaşı bulunuyor.
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