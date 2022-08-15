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Ekonomi Hükümet harekete geçti: Fiyatlar eskisinden de daha aşağıya iner
Ekonomi

Hükümet harekete geçti: Fiyatlar eskisinden de daha aşağıya iner

Kira ve konut fiyatlarındaki fahiş yükselişin ardından hükümet harekete geçti. Fiyat artışlarına karşı çalışma başlatılmasına sektörden de destek geldi. TÜKODER Başkanı Aziz Koçal, devletin atacağı adımların konut fiyatlarının düşmesine yol açacağını söylerken, Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin "İddia ediyorum, sosyal konut sayısı arttıkça fiyatlar eskisinden de daha aşağıya iner" şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 09:23:00 -
Hükümet harekete geçti: Fiyatlar eskisinden de daha aşağıya iner

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Risk Analiz Genel Müdürlüğü, gayrimenkulde kayıt dışılığı önlemek için harekete geçti. Buna göre, gayrimenkul sektöründe fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek inceleniyor.

Bu kapsamda, suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor. Enflasyonist ortam yaratan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında ilan veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analiziyle yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlandı.

Vergi gelirleri artar

Gayrimenkul sektörüne yönelik başlatılan denetime sektörden tam destek geldi. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, hükümetin geçmişte ilan sitelerine bazı yükümlülükler getirdiğini hatırlattı. Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlan-satış-tapu üçgeninde belirli bir tutarlılık olup olmadığına yönelik kontrol mekanizması oluşturulmuştu. Gelen bilgiler, bu konuda görev alan devlet kurumlarının süreci hızlandırdığını ve sahaya da indiğini gösteriyor. Şüphesiz bu tür düzenlemeler gayrimenkullerin doğru fiyatlanmasında ve devletin yapılacak satış işlemleri temelli elde edeceği gelirlerin eksiksiz beyan alınması ve tahsil edilmesi yönünde önemli fayda sağlayacak. En önemlisi, toplumumuzda maalesef eksik olan gayrimenkullere dayalı harç, vergi verme isteksizliğini ortadan kaldırılmasına vesile olması bakımından, bu tür mekanizmalar önemli hale geliyor."

Harç yüzde 2'yi geçmesin

İsmail Özcan, tapu harcı ile ilgili hükümete bazı önerilerde de bulundu.

Özcan, "Ben tapu harcının satış fiyatına bağlı olmaksızın gayrimenkul tipine ve büyüklüğüne, bölgesine, konumuna bağlı olarak sabit bir bedel olması taraftarıyım. Eğer böyle olursa, kaça satılırsa satılsın ilgili gayrimenkul için satıcı ve alıcı taraflar daha az harç ödemek için eksik beyan etmek zorunda kalmayacaklar. Mecbur belli bir tutarı ödeyecekleri için satışı tam gösterecekler. Süreç daha resmi kanallardan ve bankalar üzerinden yürüyeceği için devlet gelir vergisi, KDV'den ek gelir de sağlayacak" dedi.

Resmi emlak müşavirliği komisyonunun yüzde 4 ile sınırlı olduğunu da hatırlatan Özcan, "Tapu harcı da yüzde 4. İkisi karşılaştırılınca tapu harcı ciddi yüksek. Eğer hâlâ tapu harcı oranlı olarak alınacaksa, bu yüzde 2'yi geçmemeli. Hatta görece gelir düzeyi düşük bölgelerde yüzde 1'i geçmemeli. Böyle olursa eksik beyan sorunu ortadan kalkar" diye konuştu.

Sosyal konut sayısı artmalı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, devletin atacağı adımların konut fiyatlarının düşmesine yol açacağını söyledi. Koçal, "Fiyatların kontrol altına alınması gerekiyor. Kalıcı politikalarla bu denge sağlanabilir" diye konuştu. Koçal ayrıca, bazı ilan siteleri ile firmaların fiyatları bilerek yükselttiğini bildirdi.

Daha fazla sosyal konut üretilmeli

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin de ceza yöntemi ile konut fiyatlarının düşürülemeyeceğini söyledi. Şahin, "Tek çare maliyetleri düşürmek. Daha fazla sosyal konut üretilmeli. İddia ediyorum, sosyal konut sayısı arttıkça fiyatlar eskisinden de daha aşağıya iner" dedi.

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Yorumlar

Orhan

İner, çünkü zaten mevcut fiyatlar balonlu. Abdulhamid HAN sondaj gemimiz Akdeniz'de gazı buldu mu, her şey Osmanlı ayarlarına dönmeye başladı mı siz fiyatlardaki düşüşleri asıl o zaman görün. Ha, salyalı köpekler boş duru mu? Durmazlar tabi. Dışarıdakiler belli de içimizdekiler kamuflajlı. Ama her şeye rağmen bu millet seferini yapacak zaferi Allah'(cc) ten isteyecek. İlla da Allah ne derse o olacak. Bunu da bilelim kardeşlerim. Yani demem şu ki bu millet azdıysa başına bir şey gelmesi gerekiyorsa, bu da bu milletin hem dünya hem de ahiret saadeti için gerekliyse Merhamet sahibi Allah (cc) bunu yapar. Çünkü bizim şer gördüğümüz hayır, hayır gördüğümüz de şer olabilir bilemeyiz. Örneğin Ankara, İstanbul belediyelerini Ak Parti kaybetti CHP kazandı. Biz ne yaptık bunu şer olarak telakki ettik. Ama öyle olmadı. Millet şimdi ne yapıyor, İmamoğlu'na ve Yavaş'a oy verdiğine bin pişman olduğunu açık açık söylüyor. Yani dostlar biraz akıllı olsak yeter. Ak parti de, Erdoğan da cumhur ittifakı da ne anamız ne de babamız. Ama alternatif yok. Hem de az iyi bile yok. En iyi Ak Parti, cumhur ittifakı. Ha, yalansa yalan da diyebilirsiniz. Siz de haklı olabilirsiniz. Ama bendeniz acizane bildiğimi, gördüğümü arz ettim. Çok değerlisiniz, kendinize iyi bakın, iyilikle kalın.

ERDOĞANOĞLU/BATMAN

Asıl Mesele Döviz Kurlarını Terbiye Etmek.Bunun İçin Gedreken Tedbirleri Almak. Cahil Kişiler Ev ve Bazı Ürünlerdeki Artışları Dolar İle Kıyaslayarak Yapıyor...
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