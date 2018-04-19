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Hükümet düşmanı TMMOB'a tepki

TMMOB’un Suriye'ye yapılan saldırıyla ilgili açıklamasının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:36
Hükümet düşmanı TMMOB'a tepki

 RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA   TMMOB’un, Suriye’de yaşananlara ilişkin “Suriye’ye düşen füzeler ülkemizde iş birlikçi AKP iktidarının da övgüsünü ve desteğini kazanmıştır” şeklinde skandal açıklamasına tepkiler dinmiyor.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, “Biz olaya şöyle bakıyoruz; Biz bu ülkenin bekası için devletin attığı ve atması gereken tüm adımların atılması gerektiğine inanıyoruz. Biz insanın can emniyetinin, din emniyetinin ve namus emniyetinin önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Elektrik Mühendisi Hüseyin Zeybek de, “Bu açıklamalarını doğru bulmuyoruz. Olay ya bilmemekle alakalı ya da art niyetli bir açıklama” dedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:36
  1. TMMOB
  2. Suriye

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  • HÜSEYİN KESERHÜSEYİN KESER4 sa önce
    SAYIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI! BU HAİN ÖRGÜTLERE ÜYE OLMAYAN MÜHENDİSLİK YAPAMIYOR, ARTIK BU ŞARTI KALDIRIN.
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