Hükümet düşmanı TMMOB'a tepki

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA TMMOB’un, Suriye’de yaşananlara ilişkin “Suriye’ye düşen füzeler ülkemizde iş birlikçi AKP iktidarının da övgüsünü ve desteğini kazanmıştır” şeklinde skandal açıklamasına tepkiler dinmiyor.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, “Biz olaya şöyle bakıyoruz; Biz bu ülkenin bekası için devletin attığı ve atması gereken tüm adımların atılması gerektiğine inanıyoruz. Biz insanın can emniyetinin, din emniyetinin ve namus emniyetinin önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Elektrik Mühendisi Hüseyin Zeybek de, “Bu açıklamalarını doğru bulmuyoruz. Olay ya bilmemekle alakalı ya da art niyetli bir açıklama” dedi.