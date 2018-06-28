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Hükümet düğmeye bastı! Borçlar siliniyor

1 Mayıs 2018 tarihine kadar olan Bağ-Kur prim borçları siliniyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 22:44
Hükümet düğmeye bastı! Borçlar siliniyor

31 Mayıs 2018 tarihine kadar olan Bağ-Kur prim borçları siliniyor. Bağ-Kur borcu olduğu gerekçesiyle sağlıktan faydalanamayanlar bir an önce başvuru yaparak sağlıktan faydalanmak için sıraya geçiyor.

BİRÇOK KİŞİ BORÇLARINI SİLDİRMEK İÇİN BAŞVURUYOR

Edirne'de birçok kişi, ödeyemedikleri Bağ-Kur prim borçlarını sildirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürlüğü Bağ-Kur servisine başvuruyor.

SON TARİH 31 AĞUSTOS

Yetkililer, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuruları kabul edecek. Bağ-Kur borcu olduğu gerekçesiyle sağlıktan faydalanamayanlar bir an önce başvuru yaparak sağlıktan faydalanmak için sıraya geçiyor.

BORÇLAR OTOMATİK OLARAK SİLİNECEK

Öte yandan, 31 Ağustos 2018 tarihinden sonra Bağ-Kur borçlarının otomatik silineceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 22:44
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