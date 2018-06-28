Hükümet düğmeye bastı! Borçlar siliniyor
1 Mayıs 2018 tarihine kadar olan Bağ-Kur prim borçları siliniyor.28 Haziran 2018 Perşembe 22:44
31 Mayıs 2018 tarihine kadar olan Bağ-Kur prim borçları siliniyor. Bağ-Kur borcu olduğu gerekçesiyle sağlıktan faydalanamayanlar bir an önce başvuru yaparak sağlıktan faydalanmak için sıraya geçiyor.
BİRÇOK KİŞİ BORÇLARINI SİLDİRMEK İÇİN BAŞVURUYOR
Edirne'de birçok kişi, ödeyemedikleri Bağ-Kur prim borçlarını sildirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürlüğü Bağ-Kur servisine başvuruyor.
SON TARİH 31 AĞUSTOS
Yetkililer, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuruları kabul edecek. Bağ-Kur borcu olduğu gerekçesiyle sağlıktan faydalanamayanlar bir an önce başvuru yaparak sağlıktan faydalanmak için sıraya geçiyor.
BORÇLAR OTOMATİK OLARAK SİLİNECEK
Öte yandan, 31 Ağustos 2018 tarihinden sonra Bağ-Kur borçlarının otomatik silineceği kaydedildi.
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